Dortmund peine à recruter à cause de la rénovation de sa cuisine

« Ah non, ça c’est nous, et Schmidt ! »

Parce que quand l’appétit va, tout va et qu’il faut bien manger pour concurrencer le Bayern Munich, Dortmund a décidé de refaire sa cuisine cet été . Pour concocter les meilleurs plats et nourrir l’ogre Niklas Süle, les Allemands ont, selon Bild , dépensé plus de 11 millions d’euros . Une grosse dépense pour le club de Nico Kovac, équivalente à leur quatrième recrue la plus chère de l’été après Jobe Bellingham (30 M), Yan Couto (20 M) et Daniel Svensson (12 millions).…

RFP pour SOFOOT.com