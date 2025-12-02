 Aller au contenu principal
Dortmund dit déjà Auf Wiedersehen à la Coupe, un record de Bellingham battu
information fournie par So Foot 02/12/2025 à 23:08

Dortmund 0-1 Leverkusen

But : Maza (35 e )

Vainqueur de la compète pour la dernière fois en 2021, Dortmund ne verra pas les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. Le Bayer Leverkusen, vainqueur en 2024, l’en a empêché. La faute à un but d’Ibrahim Maza, qui prend de plus en plus d’ampleur, et à une vengeance : les Jaunes s’étaient imposés ce week-end contre le même adversaire.…

