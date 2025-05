information fournie par So Foot • 03/05/2025 à 20:58

Dortmund colle une gifle à Wolfsbourg

Dortmund 4-0 Wolfsbourg

Buts : Guirassy (3 e et 59 e ) et Adeyemi (69 e et 73 e ) pour le BvB

Une histoire de doublés.…

AL pour SOFOOT.com