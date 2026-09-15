Dordogne: les papeteries de Condat bientôt reconverties en super calculateurs pour l'IA

Le site des papeteries de Condat, en Dordogne, le 13 octobre 2025. ( AFP / PASCAL LACHENAUD )

Des super calculateurs informatiques destinés à "alimenter en puissance de calcul les intelligences artificielles" vont être installés sur l'ancien site des papeteries de Condat, en Dordogne, a annoncé mardi le groupe SPB, repreneur de l'usine centenaire en grande difficulté.

Des milliers d'ordinateurs très puissants vont être rassemblés dans le même bâtiment, précise dans un communiqué Condat solutions, filiale de SPB, qui défend un "projet durable de souveraineté technologique", à destination "des entreprises françaises et européennes".

Ces "IA-Factories ne stockent pas des données (contrairement aux datacenters): elles produisent une ressource, la puissance de calcul, qu'achètent les industriels, les hôpitaux, les laboratoires de recherche, les administrations", ajoute-t-elle.

Ce projet, "sécurisé", représentera un investissement de 400 millions d'euros, "étalé sur plusieurs années", et pourrait créer "à terme" 250 emplois sur site, et 200 emplois indirects dans la région, "du CAP au bac+5", ajoute encore Condat solutions.

La chaleur dégagée par les calculateurs ne sera "pas rejetée dans l'air" mais "captée" et réutilisée pour "alimenter des serres maraîchères" et des "activités de traitement de bois", promet également le repreneur.

Le première phase de lancement est prévue pour la fin de l'année 2027.

Le groupe SPB, spécialiste de la reconversion industrielle, avait repris en mars au groupe espagnol Lecta les papeteries de Condat, placées en redressement judiciaire.

L'usine, créée en 1907 entre Périgueux et Brive-la-Gaillarde, pour fabriquer des produits tannants destinés à l'industrie du cuir avant de se réorienter vers la pâte à papier, avait employé jusqu'à 1.200 personnes.

Le site était encore le plus gros employeur privé de Dordogne, avec environ 400 salariés, jusqu'au plan social de 2023.

En mars, le plan de reprise prévoyait le maintien de 21 salariés, et le licenciement de 175 autres.