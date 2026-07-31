Dopée par l'effort de guerre russe, l'économie de Corée du nord croit pour la 3e année d'affilée

Ces estimations sur l'économie de Pyongyang, largement opaque, sont données par la banque centrale du Corée du sud.

Vladimir Poutine et Kim Jong Un, à Pyongyang, en juin 2024 ( POOL / VLADIMIR SMIRNOV )

Portée par ses liens renforcés avec Moscou dans les dernières années sur fond de guerre à grande échelle en Ukraine, la Corée du Nord a vu son produit intérieur brut (PIB) croître pour la troisième année consécutive en 2025, de plus de 3%, selon une estimation de la banque centrale sud-coréenne rendue publique vendredi 31 juillet.

La Banque de Corée (BoK) publie chaque année depuis 1991 des estimations sur l'état de l'économie du pays communiste qui ne diffuse aucune statistique officielle.

D'après l'institution, le PIB du Nord a augmenté de 3,5% l'an dernier, à 38.260 milliards de wons sud-coréens (23,2 milliards d'euros). "L'essor de la coopération économique avec la Russie a été un moteur important de la croissance de la Corée du Nord l'an dernier", a expliqué une responsable de la BoK .

Pyongyang a renforcé ses liens économiques et militaires avec Moscou en lui fournissant troupes et munitions pour soutenir son effort de guerre face à Kiev, en échange d'un soutien financier, de nourriture, d'énergie et de technologies militaires, selon des experts.

D'après la responsable de l'institution sud-coréenne, une hausse des exportations d'armes vers la Russie a soutenu l'industrie manufacturière, tandis que la venue de touristes russes et le renforcement du réseau de transport ont dynamisé les secteurs de la construction et des services.

Après une nouvelle frappe meurtière jeudi 30 juillet, qui a décimé une famille entière dans la région de Dniepropetrovsk, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que, selon des informations préliminaires, le missile balistique ayant anéanti ce foyer était de fabrication nord-coréenne. Dans son allocution quotidienne, il a précisé que des expertises allaient encore avoir lieu pour confirmer l'origine du projectile, tout en accusant l'alliance des "ordures moscovites" et du "régime fou de Corée du Nord" de tuer des "enfants ukrainiens".

Axe militaire

Les exportations nord-coréennes ont grimpé de 30% l'an dernier pour atteindre quelque 410 millions d'euros. Plumes, perruques, jouets et articles de sport figurent parmi les biens davantage expédiés, selon la Banque de Corée.

Mercredi, l'organisation ukrainienne de défense des droits humains Truth Hounds a affirmé, au terme d'une enquête, que la Russie et la Corée du Nord étaient en passe de terminer la construction d'un pont routier au niveau de leur frontière longue d'environ 19 kilomètres seulement.

Cette infrastructure est susceptible de constituer "une artère directe pour le transport de troupes nord-coréennes", d'ouvriers du bâtiment et de responsables militaires vers la Russie et, dans le sens inverse, "de technologies russes et de ressources", avance Truth Hounds.

La responsable de la BoK a par ailleurs indiqué que le revenu national brut (RNB) du Nord avait été stimulé par une hausse des apports de "devises étrangères" liés au déploiement de soldats en Russie. Le RNB nord-coréen - la somme des revenus dans le pays - a crû de 9,4% sur un an pour atteindre 29,4 milliards d'euros - soit moins de 2% de celui de la Corée du Sud, selon la BoK.