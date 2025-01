Donations, immigration, administrations : les pistes d'Éric Ciotti pour mettre fin à la "folie fiscale" en France

La France ne sait "plus produire que des normes, des impôts, des taxes, des cotisations", selon l'ex-patron de LR.

Éric Ciotti à Paris, le 18 décembre 2024. ( AFP / VALENTINE CHAPUIS )

Invité à Bercy dans le cadre des consultations politiques sur le budget 2025, l'allié du RN Éric Ciotti, a exhorté mercredi 8 janvier le gouvernement à mettre fin à la "folie fiscale" en France. Il a notamment appelé à faciliter les donations, faire des économies sur l'immigration ou encore à supprimer les autorités administratives indépendantes.

"On est dans un pays qui aujourd'hui ne sait plus produire que des normes, des impôts, des taxes, des cotisations. Donc il faut changer de logique", a déclaré Éric Ciotti après avoir rencontré à Bercy les ministres de l'Économie, Éric Lombard, et des Comptes publics, Amélie de Montchalin.

"J'ai dit très clairement que je ne voterais pas un budget qui alourdirait les prélèvements obligatoires . Nous sommes le pays au monde qui recense le plus d'impôts, de taxes, de cotisations. Cette folie fiscale doit s'arrêter parce qu'elle est nuisible à l'économie", a-t-il ajouté.

"Déstocker l'épargne" des Français

Après Éric Ciotti, les communistes et les écologistes notamment seront consultés dans l'après-midi sur le budget 2025 , dont la France est dépourvue en raison de la censure du gouvernement précédent en décembre. Ces consultations doivent se poursuivre jusqu'à la déclaration de politique générale du Premier ministre, François Bayrou, le 14 janvier.

À Bercy, Éric Ciotti a sollicité "un geste pour favoriser les donations, pour déstocker cette épargne considérable qui n'a cessé de croître, qui est aujourd'hui gelée et qui pourrait être utile à l'économie".

Il a également souhaité "des économies sur l'immigration", mais "pour l'instant la porte est totalement fermée". Enfin, le député a demandé "la suppression de toutes ces agences, autorités administratives indépendantes (...) qui aujourd'hui ne font que produire des normes, des contraintes (...) et apportent des obstacles à la croissance dans notre pays tout en étant très coûteuses".