Donald Trump va rencontrer Xi Jinping dans deux semaines

Donald Trump va rencontrer son homologue chinois Xi Jinping dans deux semaines, a annoncé le président américain vendredi sur la chaîne télévisée Fox Business, sur fond de tensions concernant les droits de douane.

Le projet d'imposer des droits de douane de 100% sur les marchandises en provenance de Chine ne serait pas tenable, a déclaré Donald Trump, lors de l'émission "Mornings with Maria", enregistrée jeudi.

"Ce n'est pas tenable, mais c'est le chiffre", a-t-il ajouté. "Ils m'ont forcé à faire cela."

Le locataire de la Maison blanche a annoncé il y a une semaine que les Etats-Unis allaient imposer des droits de douane de 100% à partir du 1er novembre sur leurs importations en provenance de Chine.

Ces droits de douane, qui s'ajoutent à ceux déjà en vigueur, font office de représailles aux restrictions récemment annoncées par Pékin sur les exportations chinoises de terres rares, essentielles pour de nombreux secteurs industriels, notamment la haute technologie.

Donald Trump avait menacé d'annuler une rencontre envisagée prochainement en Corée du Sud avec Xi Jinping.

"Je pense que nous allons nous entendre avec la Chine, mais nous devons parvenir à un accord équitable. Il se doit d'être équitable", a déclaré le président américain.

