Donald Trump rencontrera Delcy Rodriguez mardi à New York

Le président américain Donald Trump rencontrera mardi à New York la présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez, a annoncé vendredi le représentant des Etats-Unis auprès des Nations unies, Mike Waltz.
Donald Trump rencontrera également les dirigeants du Japon et du Royaume-Uni lors de réunions distinctes, a-t-il ajouté.
(Humeyra Pamuk et Steve Holland; version française Camille Raynaud)
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