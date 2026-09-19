Donald Trump rencontrera Delcy Rodriguez mardi à New York

Le président américain Donald Trump rencontrera mardi à New York la présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez, a annoncé vendredi le représentant des Etats-Unis auprès des Nations unies, Mike Waltz.

Donald Trump rencontrera également les dirigeants du Japon et du Royaume-Uni lors de réunions distinctes, a-t-il ajouté.

(Humeyra Pamuk et Steve Holland; version française Camille Raynaud)