Donald Trump invite Vladimir Poutine au sommet du G20, le Kremlin "va étudier" la proposition

Depuis 2022, l'UE utilise de "manière constante et vigoureuse" les réunions du G20 pour condamner la Russie et cela "se poursuivra indépendamment des participants" à ces réunions, a prévenu l'UE.

Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage, aux États-Unis, le 15 août 2025. ( AFP / DREW ANGERER )

Le Kremlin a indiqué jeudi 24 septembre qu'il allait "étudier" l'invitation adressée par Donald Trump à son homologue russe Vladimir Poutine pour participer au G20 prévu en décembre aux États-Unis. L'Union européenne a promis le même jour de continuer à utiliser la plateforme du sommet pour condamner l'invasion russe de l'Ukraine.

"Aucune décision n'a encore été prise" , a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe lors de son point-presse quotidien, disant accorder une "grande importance" à cette invitation. "Nous l'étudierons, puis nous prendrons une décision en conséquence", a-t-il encore indiqué.

L'invitation a été rendue publique mercredi par le secrétaire d'État américain Marco Rubio, peu après une rencontre avec son homologue russe Sergueï Lavrov à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Le sommet du G20 aura lieu à Miami, en Floride, les 14 et 15 décembre prochains. Les États-Unis occupent cette année la présidence tournante de ce forum de coopération économique entre les principaux pays développés et émergents de la planète.

Condamnation "constante et vigoureuse"

Parmi ses membres se trouvent notamment la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, trois pays alliés de l'Ukraine dans le conflit lancé par Moscou il y a plus de quatre ans et demi. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Sergueï Lavrov a affirmé mercredi que la Russie ne ferait "pas de pause" dans cette guerre.

Depuis 2022, l'UE utilise de "manière constante et vigoureuse" les réunions du G20 pour condamner la Russie et cela "se poursuivra indépendamment des participants" à ces réunions, a indiqué jeudi devant la presse un porte-parole de l'UE, Olof Gill.

La Russie reste membre du G20 et elle a donc le droit de participer à ses réunions , a-t-il expliqué.

Et, a-t-il ajouté, le G20 est aussi un "forum essentiel pour s'attaquer aux défis mondiaux existants et à venir, dont certains ont été créés précisément par la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine", comme la crise énergétique ou alimentaire.