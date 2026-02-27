Donald Trump évoque une "prise de contrôle amicale" de Cuba

par Andrea Shalal et Steve Holland

Le président américain Donald Trump a émis l'hypothèse d'une "prise de contrôle amicale" de l'île de Cuba, déclarant vendredi à des journalistes à la Maison blanche que le secrétaire d'Etat Marco Rubio était en charge du dossier.

"Le gouvernement cubain parle avec nous et ils sont dans une situation très difficile", a déclaré Donald Trump alors qu'il quittait Washington pour un déplacement dans le Texas.

"Ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus rien maintenant, mais ils parlent avec nous et peut-être qu'il y aura une prise de contrôle amicale de Cuba."

Le président américain a décrit Cuba comme une nation en déclin qui a besoin de changement, ajoutant qu'il entendait parler des malheurs de ce pays depuis son enfance.

"Je sens que ça peut arriver. Marco Rubio s'en occupe et à un très haut niveau", a dit Donald Trump.

Cuba nie entretenir des discussions de haut niveau avec les Etats-Unis mais n'a pas démenti catégoriquement des informations faisant état d'échanges informels entre des représentants américains et Raul Guillermo Rodriguez Castro, le petit-fils de l'ancien dirigeant cubain Raul Castro.

Les relations entre les deux parties se sont tendues après que des forces de sécurité cubaines ont abattu mercredi quatre personnes et blessé six autres se trouvant à bord d'une vedette immatriculée en Floride qui avait pénétré dans les eaux cubaines.

(Version française Zhifan Liun, édité par Jean-Stéphane Brosse)