Donald Trump dit qu'il "va parler" aux nouveaux dirigeants iraniens

Donald Trump a déclaré que les nouveaux dirigeants iraniens "veulent parler" et qu'il a accepté de leur parler, dans une interview accordée au magazine Atlantic diffusée dimanche.

"Ils veulent parler et j'ai accepté de leur parler, donc je leur parlerai. Ils auraient dû le faire plus tôt (...) Ils ont trop attendu", a dit le président des États-Unis.

(Rédigé par Doina Chiacu, version française Tangi Salaün)