Donald Trump dit qu'il se rendra en Chine début 2026

Donald Trump a déclaré lundi qu'il se rendrait en Chine au début de l'année 2026 à l'invitation des autorités de Pékin.
"J'ai été invité à me rendre en Chine, et je m'y rendrai assez tôt l'année prochaine. Tout est pratiquement réglé", a déclaré le président américain aux journalistes à la Maison blanche.
(Reportage d'Andrea Shalal, version française Tangi Salaün, édité par Zhifan Liu)
