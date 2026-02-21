Donald Trump dit augmenter sa nouvelle surtaxe mondiale de 10% à 15%

(Actualisé avec déclaration, détails)

Donald Trump va augmenter sa nouvelle surtaxe mondiale de 10% à 15%, a-t-il annoncé samedi dans une publication sur son réseau Truth Social, après que la Cour suprême des Etats-Unis a annulé la veille les vastes droits de douane dits "réciproques" imposés par le président américain.

"En tant que président des États-Unis d'Amérique, je vais, avec effet immédiat, augmenter de 10% les droits de douane mondiaux imposés à certains pays, dont beaucoup ont 'escroqué' les États-Unis pendant des décennies sans subir de représailles (jusqu'à mon arrivée !), pour les porter au niveau maximal autorisé et légalement testé de 15%", a-t-il écrit sur Truth Social.

Furieux de la décision de la plus haute juridiction américaine, Donald Trump avait ordonné une surtaxe mondiale de 10% sur tous les produits importés.

La loi l'autorise à imposer des droits de douane pouvant aller jusqu'à 15% sur une période de 150 jours, même si cette décision peut faire l'objet de contestations judiciaires.

(Doina Chiacu; version française Zhifan Liu)