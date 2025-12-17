Donald Trump devrait vanter ses réussites lors de son allocution

par Jeff Mason

Le président américain Donald Trump doit prononcer mercredi soir une allocution télévisée pour évoquer la première année de son nouveau mandat à la Maison blanche et détailler ce qu'il considère comme de grandes victoires, alors que les Américains s'inquiètent de l'économie.

Donald Trump, qui estime souvent que ses accomplissements ne sont pas reconnus à leur juste valeur, devrait mettre en avant le travail de son administration.

La porte-parole de la Maison blanche Karoline Leavitt a déclaré aux journalistes qu'il pourrait également évoquer les mesures politiques qui devraient être prises l'année prochaine.

Le président américain doit s'exprimer à 21h00, une heure de grande écoute, ce qui devrait lui permettre d'aborder la question de l'"accessibilité financière", qui inquiète de nombreux Américains et que Donald Trump a souvent décrite comme un "canular" inventé par les Démocrates.

Le niveau élevé de l'inflation durant le mandat du président démocrate Joe Biden a aidé Donald Trump à remporter l'élection présidentielle de 2024. Sa décision d'imposer d'importants droits de douane a toutefois créé de l'incertitude et a provoqué une hausse des prix.

Selon un sondage Reuters/Ipsos publié mardi, seulement 33% des Américains approuvent la façon dont Donald Trump a géré l'économie.

Le locataire de la Maison blanche pourrait également évoquer la politique étrangère, notamment la question du Venezuela, alors qu'il a ordonné mardi le blocus de tous les pétroliers visés par des sanctions entrant ou quittant le pays.

