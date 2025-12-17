 Aller au contenu principal
Donald Trump devrait vanter ses réussites lors de son allocution
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 22:08

par Jeff Mason

Le président américain Donald Trump doit prononcer mercredi soir une allocution télévisée pour évoquer la première année de son nouveau mandat à la Maison blanche et détailler ce qu'il considère comme de grandes victoires, alors que les Américains s'inquiètent de l'économie.

Donald Trump, qui estime souvent que ses accomplissements ne sont pas reconnus à leur juste valeur, devrait mettre en avant le travail de son administration.

La porte-parole de la Maison blanche Karoline Leavitt a déclaré aux journalistes qu'il pourrait également évoquer les mesures politiques qui devraient être prises l'année prochaine.

Le président américain doit s'exprimer à 21h00, une heure de grande écoute, ce qui devrait lui permettre d'aborder la question de l'"accessibilité financière", qui inquiète de nombreux Américains et que Donald Trump a souvent décrite comme un "canular" inventé par les Démocrates.

Le niveau élevé de l'inflation durant le mandat du président démocrate Joe Biden a aidé Donald Trump à remporter l'élection présidentielle de 2024. Sa décision d'imposer d'importants droits de douane a toutefois créé de l'incertitude et a provoqué une hausse des prix.

Selon un sondage Reuters/Ipsos publié mardi, seulement 33% des Américains approuvent la façon dont Donald Trump a géré l'économie.

Le locataire de la Maison blanche pourrait également évoquer la politique étrangère, notamment la question du Venezuela, alors qu'il a ordonné mardi le blocus de tous les pétroliers visés par des sanctions entrant ou quittant le pays.

(version française Camille Raynaud)

Donald Trump
