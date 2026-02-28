Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Donald Trump annonce la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei
information fournie par Reuters•28/02/2026 à 22:55
Le président américain Donald
Trump a annoncé samedi la mort du guide suprême iranien,
l'ayatollah Ali Khamenei.
"Khamenei, une des personnes les plus diaboliques de
l'histoire, est mort", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social,
sans préciser la source de cette information.
Donald Trump a annoncé samedi que le guide suprême iranien avait été tué dans l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran, qui a riposté en visant plusieurs pays arabes et Israël. L'annonce a suscité des manifestations de joie à Téhéran, où des habitants ...
Lire la suite
L'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran dont Donald Trump a annoncé la mort samedi, incarnait depuis des décennies la République islamique et sa confrontation idéologique avec le "Grand Satan" américain et Israël, son ennemi juré. "Khamenei, l'une ...
Lire la suite
Les signes s'accumulent montrant que l'ayatollah Khamenei pourrait avoir été tué samedi dans l'attaque d'Israël et des Etats-Unis sur l'Iran, alors que la région plonge dans le chaos Téhéran ripostant par des tirs de missiles contre Israël et les Etats du Golfe. ...
Lire la suite
"Hamburgers pour tout le monde!" s'écrie Donald Trump vendredi en passant commande dans un restaurant au Texas. Neuf heures plus tard, depuis sa résidence de Floride, il annonce une opération militaire "majeure" contre l'Iran. Ces derniers jours, le président américain ...
Lire la suite
