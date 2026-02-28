 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Donald Trump annonce la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei
information fournie par Reuters 28/02/2026 à 22:55

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei.

"Khamenei, une des personnes les plus diaboliques de l'histoire, est mort", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, sans préciser la source de cette information.

(Reportage par Zhifan Liu)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank