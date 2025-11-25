 Aller au contenu principal
Donald Trump a demandé à Steve Witkoff de rencontrer Vladimir Poutine
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 20:49

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi avoir chargé l'émissaire spécial Steve Witkoff de rencontrer Vladimir Poutine à Moscou dans l'espoir de finaliser le plan de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

"Il ne reste plus que quelques points de désaccord", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, ajoutant que secrétaire d'État américain à l'Armée Dan Driscoll rencontrera la partie ukrainienne.

(Reportage par David Ljunggren; version française Zhifan Liu)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
Vladimir Poutine
