Donald Trump a demandé à Steve Witkoff de rencontrer Vladimir Poutine

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi avoir chargé l'émissaire spécial Steve Witkoff de rencontrer Vladimir Poutine à Moscou dans l'espoir de finaliser le plan de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

"Il ne reste plus que quelques points de désaccord", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, ajoutant que secrétaire d'État américain à l'Armée Dan Driscoll rencontrera la partie ukrainienne.

(Reportage par David Ljunggren; version française Zhifan Liu)