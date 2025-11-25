Donald Trump a demandé à Steve Witkoff de rencontrer Vladimir Poutine

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi avoir chargé l'émissaire spécial Steve Witkoff de rencontrer Vladimir Poutine à Moscou dans l'espoir de finaliser le plan de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
"Il ne reste plus que quelques points de désaccord", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, ajoutant que secrétaire d'État américain à l'Armée Dan Driscoll rencontrera la partie ukrainienne.
(Reportage par David Ljunggren; version française Zhifan Liu)
