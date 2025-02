Dominique Schelcher candidat à un deuxième mandat à la tête de Coopérative U

Le patron de Coopérative U Dominique Schelcher a annoncé être candidat à un nouveau mandat de six ans à la tête du quatrième distributeur alimentaire français, mercredi en marge de la présentation des ventes annuelles 2024 à Paris.

Dominique Schelcher, à Paris, le 26 août 2020 ( AFP / ERIC PIERMONT )

"J'officialise que je suis candidat à un deuxième mandat chez U", a-t-il déclaré. "Mes collègues choisiront au mois de juin" lors de la prochaine assemblée générale de cette enseigne organisée en coopérative de magasins indépendants. M. Schelcher, patron de magasin en Alsace de 53 ans, dirige l'entreprise depuis mai 2018, date à laquelle il a succédé au médiatique Serge Papin.

"A ce stade, il n'y a pas de concurrence et j'ai le soutien de mes collègues des quatre régions U", a étayé M. Schelcher. "La confiance dans la gouvernance est fondamentale chez U, on y veille de très près, il y a eu une discussion interne et je le fais avec leur soutien."

Le distributeur alimentaire Coopérative U, le quatrième en France derrière E.Leclerc, Carrefour et Intermarché, a annoncé mercredi des ventes (hors carburant) en hausse de 4% en 2024 par rapport à l'année précédente, à 26,9 milliards d'euros, tiré par les ouvertures de nouveaux magasins.

L'enseigne, où chaque magasin ou groupe de magasins est une unité juridique indépendante - à l'opposition d'Auchan où le groupe est propriétaire de l'essentiel des magasins -, est "portée par une très forte expansion de son réseau", a détaillé Dominique Schelcher lors d'une conférence de presse à Paris.

L'enseigne, qui pèse un peu plus de 12% du marché de la distribution alimentaire en France, dominé par E.Leclerc, a agrandi son réseau de plus de 100.000 mètres carrés commerciaux l'an dernier. "Cela fait des années qu'on n'avait pas connu cela", a déclaré M. Schelcher, rappelant que l'enseigne a pour cible de peser 15% du marché en 2030.