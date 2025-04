Doctolib poursuit sa croissance et réduit ses pertes

( AFP / GREGOIRE CAMPIONE )

Le groupe de logiciel médical Doctolib a vu ses ventes augmenter de 22,5% en 2024 et a réduit de plus d'un tiers sa perte opérationnelle, selon les chiffres publiés mardi par la société.

Le chiffre d'affaires récurrent - montant total annualisé des abonnements souscrits par les clients - a atteint 348 millions d'euros en 2024, tandis que la perte opérationnelle s'est réduite à 53,8 millions d'euros.

"Nous serons à l'équilibre dans quelques mois, conformément à notre plan pluriannuel et aux projections de notre dernière levée de fonds en 2022", a indiqué Doctolib à l'AFP.

Fort de sa domination écrasante dans le domaine de la prise de rendez-vous en ligne, Doctolib cherche à s'imposer sur le marché des logiciels pour les médecins et les autres soignants, en venant défier les poids-lourds du secteur comme Cegedim ou CompuGroup.

Le groupe revendique 115 millions d'euros d'investissements en recherche et développement en 2024, "dont une bonne partie sur l'intelligence artificielle".

Doctolib lancera notamment à l'automne prochain un assistant virtuel permettant de prendre les rendez-vous par téléphone en dialoguant avec une intelligence artificielle, un outil qui vise en particulier les personnes âgées.

Il prépare également pour 2025 de nouvelles fonctionnalités sur son application grand public, dont le stockage et le partage de documents de santé, et "des programmes personnalisés et des outils de suivi avancés" pour les patients.

Doctolib compte 400.000 médecins et autres professionnels de santé abonnés à ses services, dont plus de 100.000 en Allemagne, son deuxième pays d'implantation qui représente un peu moins de 20% de ses revenus.