Dix personnes secourues après l'attaque meurtrière d'un navire en mer Rouge

Photo diffusée par le Centre des médias Huthi Ansarullah du Yémen, le 8 juillet 2025, montrant des explosions autour du navire battant pavillon libérien Magic Seas, attaqué en mer par des combattants affiliés aux Houthis ( ANSARULLAH MEDIA CENTRE / - )

Dix personnes ont été secourues après l'attaque d'un navire en mer Rouge par les rebelles houthis du Yémen, tandis que trois autres ont été tuées et douze sont toujours portées disparues, selon la mission européenne Aspides.

Cette attaque, l'une des plus meurtrières menées par les Houthis contre la marine marchande, marque une escalade dans cette zone maritime essentielle pour le commerce mondial, menaçant une trêve conclue en mai avec les Etats-Unis censée préserver la liberté de navigation.

Après plusieurs mois d'accalmie, les Houthis ont attaqué le navire Magic Seas dimanche, dont l'équipage a été évacué par la marine émiratie, puis l'Eternity C lundi et mardi, coulant les deux bâtiments.

Photo diffusée par le Centre des médias Huthi Ansarullah du Yémen, le 8 juillet 2025, montrant le navire battant pavillon libérien Magic Seas, coulant après avoir été attaqué en mer par des combattants affiliés aux Houthis ( ANSARULLAH MEDIA CENTRE / - )

Trois membres d'équipage philippins et un membre grec de l'équipe de sécurité à bord du Eternity C ont été récupérés en mer dans la nuit, "portant le nombre total de personnes secourues à 10", a indiqué jeudi la mission navale de l'Union européenne sur X.

Au total, 25 personnes se trouvaient à bord de ce vraquier battant pavillon libérien.

Mardi, Aspides avait déclaré à l'AFP que trois personnes avaient été tuées et au moins deux blessées, parmi lesquelles un électricien russe qui a perdu une jambe, lors de l'attaque menée par les rebelles yéménites.

Photo diffusée par le Centre des médias Huthi Ansarullah du Yémen, le 8 juillet 2025, montrant des combattants affiliés aux Houthis menant une attaque en mer contre le navire battant pavillon libérien Magic Seas ( ANSARULLAH MEDIA CENTRE / - )

Le sort des autres membres de l'équipage reste incertain.

Mercredi, les Houthis ont affirmé avoir "secouru" un nombre indéterminé de personnes à bord du navire et les avoir emmenés dans un " lieu sûr". L'ambassade des Etats-Unis au Yémen les a accusés d'avoir enlevé les survivants.

Les insurgés, soutenus par l'Iran, ont également diffusé une vidéo montrant une puissante explosion sur le pont du cargo, qui a ensuite coulé.

- "Profonde inquiétude" -

Depuis fin 2023, les Houthis ont attaqué des dizaines de navires qu'ils estiment liés à Israël, affirmant agir par solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, en proie aux bombardements israéliens depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023.

Photo diffusée par le Centre des médias Huthi Ansarullah du Yémen, le 8 juillet 2025, montrant les dommages causés au navire battant pavillon libérien Eternity C après son attaque en mer par les Houthis ( ANSARULLAH MEDIA CENTRE / - )

Ces attaques ont contraint de nombreux armateurs à éviter la mer Rouge, par où transite 12% du commerce mondial, d'après la Chambre internationale de la marine marchande (ICS).

Les rebelles, qui contrôlent la capitale Sanaa et de larges pans du Yémen, en guerre depuis 2014, avaient interrompu leurs attaques maritimes cette année après un cessez-le-feu à Gaza conclu en janvier et qui a pris fin deux mois plus tard.

En mai, ils avaient averti qu'ils continueraient à cibler les navires israéliens ou liés à Israël, malgré une trêve avec les Etats-Unis qui a mis fin des semaines de bombardements américains des cibles rebelles au Yémen.

Le Magic Seas et l'Eternity C ont probablement été attaqués "en raison de précédents passages dans des ports israéliens ou de liens entre leurs propriétaires ou gestionnaires et d'autres navires ayant fréquenté Israël", selon le Centre conjoint d'information maritime, géré par une coalition navale occidentale.

L'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, a fait part de sa "profonde inquiétude", en déplorant des "pertes civiles, des blessés, ainsi qu'un risque potentiel de dommages environnementaux".

Photo diffusée par le Centre des médias Huthi Ansarullah du Yémen, le 8 juillet 2025, montrant le navire battant pavillon libérien Eternity C coulant après son attaque en mer par les Houthis ( ANSARULLAH MEDIA CENTRE / - )

L'attaque contre l'Eternity C est la plus meurtrière depuis l'attaque de missile contre le navire marchand True Confidence en mars de l'année dernière, qui avait fait trois morts.

Les Houthis ont également capturé le Galaxy Leader en novembre 2023 et coulé le Rubymar, qui transportait 21.000 tonnes d'engrais, en février 2024.