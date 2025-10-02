Distribution: Tesco relève ses prévisions de bénéfices

( AFP / DANIEL LEAL )

Tesco, première chaîne de supermarchés britannique, a revu jeudi en hausse ses prévisions de bénéfices pour son exercice 2025-2026, affirmant que ses clients avaient mieux réagi que prévu à sa stratégie de prix compétitifs.

Le groupe prévoit désormais un bénéfice opérationnel ajusté annuel compris entre 2,9 milliards et 3,1 milliards de livres (3,6 milliards d'euros), contre une estimation précédente comprise entre 2,7 milliards et 3 milliards de livres.

Le bénéfice net de Tesco a cependant chuté de 9,6% au premier semestre, à 950 millions de livres, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 3,6% pour atteindre environ 36 milliards de livres.

"L'intensité concurrentielle reste élevée", relève dans un communiqué l'entreprise, qui avait abaissé en avril ses prévisions de bénéfices en raison d'une concurrence accrue sur le marché britannique.

Mais "une réponse client meilleure que prévue à nos actions et le bénéfice d'une période prolongée de beau temps ont contribué à compenser le coût de nos investissements", ajoute-t-elle.

Tesco utilise des offres à prix réduits pour attirer les clients face à la concurrence, comme l’alignement des prix sur ceux du discounter allemand Aldi.

"Les mesures que nous avons prises pour maintenir les prix bas pour les clients ont amélioré notre position tarifaire par rapport au marché", affirme le directeur général du groupe britannique, Ken Murphy, cité dans le communiqué.

Tesco assure être en bonne voie pour atteindre son objectif de 500 millions de livres d'économies sur son exercice 2025-26, destiné à compenser les augmentations de cotisations patronales et la hausse du salaire minimum, deux mesures mises en place par le gouvernement du Premier ministre britannique travailliste Keir Starmer.