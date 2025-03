Dissolution, mais pas de solution

Cinq groupes ultras, dont la Brigade Loire de Nantes, les Magic Fans et les Green Angels de Saint-Étienne, sont visés par des projets de dissolution. Derrière la vision répressive du ministère de l’Intérieur se cachent surtout une méconnaissance du sujet et une utopie qui laisse à penser que cette mesure mettra fin aux violences.

Après s’être attaqué au narcotrafic, aux personnes visées par des OQTF et à la rédaction d’une nouvelle loi immigration, Bruno Retailleau s’est lancé à la poursuite des supporters. Dans sa logique du tout-sécuritaire, le ministre de l’Intérieur a neuf groupes ultras dans le viseur, dont cinq qui sont d’ores et déjà menacés par un projet de dissolution : les Magic Fans et les Green Angels (AS Saint-Étienne), la Brigade Loire (FC Nantes), les Offenders (RC Strasbourg), la Légion X (Paris FC). Pourquoi une telle décision ? Pourquoi ceux-ci ? La réponse du premier flic de France est assez floue : « Il est hors de question que le hooliganisme s’implante et se développe en France. » Difficile de lui donner tort sur ce point, mais l’argument n’est pas recevable quand rien n’est motivé par une volonté claire de résoudre les problèmes à la racine.

Approximations et incohérences

Tout d’abord, les cinq groupes touchés présentent des caractéristiques bien différentes. Les trois premiers sont des historiques des tribunes françaises, s’inscrivant pleinement dans la mouvance ultra, tandis que les Offenders sont « un groupe de hooligans néo-nazis » , selon Ludovic Lestrellin, spécialiste des supporters, interrogé par franceinfo, et la Légion X est « un groupe informel cherchant les affrontements » . Bruno Retailleau fait donc preuve d’approximations, comme pour beaucoup de sujets qu’il semble pourtant prendre à bras-le-corps, à l’image de celles sur l’aide médicale d’État ou lorsqu’il avait évoqué une rixe de « 400 à 600 personnes » à Poitiers, au lieu de la soixantaine réellement recensée. « En choisissant de s’acharner contre des associations structurantes sur lesquelles les clubs comme les préfectures devraient s’appuyer pour organiser les déplacements comme la préparation des matchs à domicile, Bruno Retailleau a une nouvelle fois tout faux. Pire, il pourrait même finalement protéger d’autres associations (Offender de Strasbourg, Légion X du PFC) aux sympathies et activités néo-nazies reconnues » , a ainsi ciblé le député Sacha Houlié, passé par En Marche.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com