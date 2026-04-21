Disparition de Mathis en 2011: le père renvoyé aux assises pour meurtre

Sylvain Jouanneau, le père de Mathis, disparu en 2011, au tribunal de Caen, au troisième jour de son procès pour enlèvement, le 3 juin 2015 dans le Calvados ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La justice a renvoyé aux assises le père de Mathis Jouanneau pour le meurtre de son fils, disparu depuis 2011, a indiqué mardi le procureur de Caen Joël Garrigue.

Sylvain Jouanneau, le père de l'enfant, avait déjà été condamné en 2015 à 20 ans de réclusion pour enlèvement et séquestration de son fils par la cour d'assises du Calvados.

Incarcéré pour cette condamnation et libérable en mai 2028, il est toujours en détention.

Sylvain Jouanneau, 52 ans, a fait appel lundi de son renvoi aux assises. La cour d'appel de Caen devra décider s'il sera de nouveau jugé ou non.

Selon le parquet, le juge d'instruction chargé du dossier a rendu le 17 avril l'ordonnance de mise en accusation ouvrant la voie à un procès pour "meurtre sur mineur".

Le 4 septembre 2011, cet ancien cadre divorcé devenu maçon n'avait pas ramené à sa mère le jeune Mathis, alors âgé de 8 ans, comme il aurait dû le faire au terme de son droit de garde du week-end. L'enfant n'a jamais été retrouvé.

Sylvain Jouanneau avait affirmé lors de son procès en 2015 l'avoir confié à des tiers à l'étranger après avoir passé "un mois" avec lui, sans jamais dire à qui il avait remis son enfant.

La mère de Mathis, Nathalie Barré, a publié en novembre 2015 un livre sur l'affaire intitulé "Il m'a pris mon fils".