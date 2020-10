Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Discussions jeudi pour favoriser des négociations sur le Haut-Karabakh, dit Le Drian Reuters • 07/10/2020 à 16:35









DISCUSSIONS JEUDI POUR FAVORISER DES NÉGOCIATIONS SUR LE HAUT-KARABAKH, DIT LE DRIAN PARIS (Reuters) - Des discussions auront lieu jeudi à Genève et lundi à Moscou dans le cadre des efforts menés par la France, la Russie et les Etats-Unis pour tenter d'ouvrir des négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh, a déclaré mercredi Jean-Yves Le Drian. "Nous souhaitons que chacun comprenne que son intérêt, c'est d'arrêter immédiatement les hostilités sans conditionnalité et qu'on ouvre une négociation" sous le parrainage de la France, de la Russie et des Etats-Unis, a dit le ministre français des Affaires étrangères. "Nous sommes en relation journalière avec les uns et les autres. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. Il y aura des réunions demain à Genève et d'autres réunions lundi à Moscou et nous formulons le voeu que cela puisse aboutir à l'ouverture de négociations." Jean-Yves Le Drian a aussi dénoncé une "implication militaire de la Turquie qui risque d'alimenter l'internationalisation du conflit" dans cette région séparatiste d'Azerbaïdjan à majorité arménienne. (John Irish; version française Bertrand Boucey)

