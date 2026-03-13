Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Discussions commerciales entre Chine et USA prévues à Paris
information fournie par Reuters•13/03/2026 à 06:50
Le vice-Premier ministre
chinois He Lifeng se rendra à Paris du 14 au 17 mars pour des
discussions commerciales avec des responsables américains, a
déclaré vendredi le ministère chinois du Commerce.
(Jessie Pang et la rédaction de Pékin; version française
Camille Raynaud)
Le cabinet du représentant au Commerce a annoncé jeudi soir que 60 pays étaient visés par des enquêtes en lien avec le recours au travail forcé. "Ces enquêtes permettront de déterminer si des gouvernements étrangers ont pris des mesures suffisantes pour interdire ...
Lire la suite
Un militaire français est mort "lors d'une attaque" dans la région d'Erbil au Kurdistan irakien, a déclaré Emmanuel Macron dans la nuit de jeudi à vendredi, annonçant ainsi le premier mort recensé au sein de l'armée française dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient. ...
Lire la suite
Un soldat français est mort lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak, a annoncé Emmanuel Macron dans la nuit de jeudi à vendredi. "L'adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d'une attaque ...
Lire la suite
Washington a annoncé jeudi l'autorisation temporaire de la vente de pétrole russe stocké sur des navires, un nouvel assouplissement salué vendredi par l'émissaire du Kremlin alors que les revenus pétroliers et gaziers de Moscou ont atteint leur plus bas niveau ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer