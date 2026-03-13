 Aller au contenu principal
Discussions commerciales entre Chine et USA prévues à Paris
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 06:50

Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng se rendra à Paris du 14 au 17 mars pour des discussions commerciales avec des responsables américains, a déclaré vendredi le ministère chinois du Commerce.

(Jessie Pang et la rédaction de Pékin; version française Camille Raynaud)

