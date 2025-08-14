Direction la retraite pour Erik Lamela ?
Une jolie fin de carrière dans l’anonymat.
On pourra tout dire sur Erik Lamela. Que sa carrière n’a été composée que d’innombrables regrets, tellement le garçon avait du ballon et l’a montré à plusieurs reprises. Son coup du foulard qui lui avait permis de remporter le Prix Puskas en 2021 ou son bombazo avec l’AEK Athènes en février auront été les symboles du talent de l’ancien des Spurs .…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer