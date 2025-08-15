Direction la Premier League pour Nordi Mukiele ?
Le loft parisien se vide.
De retour d’un prêt à Leverkusen la saison dernière, Nordi Mukiele fait partie des indésirables sur lesquels Luis Enrique ne compte pas du côté du PSG. Invité à se trouver un nouveau club, le défenseur international de 27 ans devrait poursuivre sa carrière à Sunderland , selon les informations de RMC Sports. Le joueur aurait en effet été autorisé à voyager en Angleterre pour y boucler un transfert définitif.…
TB pour SOFOOT.com
