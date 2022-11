Dire des gros mots aurait des bienfaits pour l’organisme

Le fait de jurer a longtemps été lié à un signe d'agressivité, une faible maîtrise de la langue, voire une faible intelligence. Aujourd'hui, de nombreuses preuves remettent en cause ce point de vue et amènent à reconsidérer la nature et le pouvoir des jurons. Une étude, publiée dans la revue scientifique Lingua et relayée par la RTBF , montre que l'utilisation de gros mots peut affecter profondément la façon de penser, d'agir et d'entrer en relation les uns avec les autres.

Les insultes sont souvent associées à la catharsis, c'est-à-dire à la libération d'émotions fortes. Cependant, elles sont différentes et plus puissantes que d'autres formes d'utilisation du langage. Le juron suscite des émotions. Cela peut se mesurer par différents signes, comme une augmentation de la transpiration et parfois une accélération du rythme cardiaque, rapporte l'étude.

Les jurons sont mieux mémorisés que les autres mots

Des recherches en neurosciences suggèrent que l'injure peut être localisée dans des régions du cerveau différentes des autres régions du langage. Plus précisément, elle pourrait activer certaines parties du « système limbique » (notamment les ganglions et l'amygdale). Ces structures sont impliquées dans certains aspects de la mémoire et du traitement des émotions, qui sont instinctifs et difficiles à inhiber. Cela pourrait expliquer pourquoi les jurons peuvent rester intacts chez les personnes qui ont subi des

