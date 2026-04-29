"Diplomatie des drones" : comment l'Ukraine tente de gagner de précieux alliés

par Daniel Flynn

L'expertise ukrainienne en matière de drones, mise à profit par le président ukrainien Volodimir Zelensky lors de ses visites au Moyen-Orient et en Europe, démontre comment Kyiv utilise ses prouesses militaires pour renforcer son influence diplomatique.

S'efforçant de consolider les alliances de Kyiv depuis le début de l'invasion russe en 2022, le président ukrainien a saisi l'opportunité de la guerre en Iran pour faire valoir les compétences ukrainiennes en matière de guerre moderne, un atout diplomatique majeur alors que le soutien américain à Kyiv semble incertain.

Au fil de l'invasion russe, l'Ukraine a mis au point des moyens peu coûteux et très efficaces pour contrer les attaques de drones, engins sans pilotes qui occupent un rôle central dans les guerres "modernes".

Kyiv a également développé des capacités de drones d'attaque à longue portée pour frapper les infrastructures énergétiques russes.

Ce mois-ci, l'Ukraine a signé des accords de défense en Allemagne, en Norvège et aux Pays-Bas, après avoir conclu fin mars des partenariats de sécurité à long terme avec l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis.

Ces dernières semaines, Volodimir Zelensky a également conclu des accords de coopération en matière de sécurité avec la Turquie et la Syrie, et a signé ce week-end des accords avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev sur la défense et l'énergie.

"Zelensky s'efforce vraiment de montrer que l'Ukraine est un atout et non un fardeau, et qu'elle a une réponse à apporter à la nature changeante de la guerre", a déclaré Orysia Lutsevych, directrice du Forum sur l'Ukraine à Chatham House, un groupe de réflexion basé à Londres.

"L'Ukraine doit désormais s'organiser pour tenir ses engagements."

LES CONTRÔLES À L'EXPORTATION ENTRAVENT LES ACCORDS

Mais les fabricants de drones ukrainiens, qui affirment disposer d'importantes capacités inutilisées, ne peuvent pas exporter leurs technologies d'eux-mêmes, le gouvernement n'ayant approuvé qu'une poignée de licences d'exportation dans le secteur.

Si l'Ukraine a commencé à fabriquer des drones à l'étranger, notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne, cette production est réservée à ses propres besoins militaires.

"En Ukraine, le point d'étranglement est le contrôle des exportations : il s'agit en fait d'une interdiction d’exportation", a relevé Orysia Lutsevych, ajoutant que Kyiv devait rationaliser les règles.

"Elle (l'Ukraine) doit trouver un équilibre entre ses besoins de guerre et ses exportations."

Dans son discours prononcé mardi soir, Volodimir Zelensky, a déclaré que l'industrie de défense ukrainienne disposait d'une capacité de production inutilisée de 50% dans certains domaines et qu'elle commencerait bientôt à exporter des armes.

Les autorités simplifieraient les procédures administratives liées à l'exportation, a-t-il ajouté, tout en prenant des mesures pour s'assurer que la technologie et les armes ukrainiennes ne tombent pas entre les mains de la Russie.

Un autre défi pour l'Ukraine réside dans le fait que son succès repose principalement sur le développement de systèmes efficaces – tels que des couches coordonnées de drones intercepteurs, de mitrailleuses et de dispositifs de brouillage pour la défense contre les drones – plutôt que sur des technologies de pointe.

Afin de mettre en avant ces techniques, l'Ukraine a déployé environ 200 experts dans le Golfe pour aider les pays de la région à se défendre contre les drones à longue portée Shahed de l'Iran.

Kurt Volker, ancien ambassadeur américain auprès de l'Otan et envoyé spécial en Ukraine sous la première administration du président Donald Trump, a déclaré que Kyiv se montrait à juste titre prudente quant à un partage trop large de ses systèmes de guerre.

"Une grande partie de ce que les Ukrainiens ont accompli consiste à développer des processus et un état d'esprit", a-t-il déclaré, ajoutant que l'Ukraine craignait que la Russie ne découvre le fonctionnement de ses systèmes.

"N'importe quelle entreprise ferait en sorte de protéger sa propriété intellectuelle aussi longtemps que possible. C'est ce qui lui confère sa valeur. Il est donc tout à fait normal qu'ils agissent ainsi."

DÉPENDANCE À L'ÉGARD DES OPÉRATEURS

Les défenses aériennes à faible coût de l'Ukraine reposent sur la formation et les compétences des opérateurs de ses drones intercepteurs, a déclaré Fabian Hoffmann, chercheur senior au Norwegian Defence University College.

Cette approche s'est avérée très efficace contre les drones à hélices, tels que le Geran-2 russe. Mais l'introduction progressive de modèles à réaction capables de voler à 400 km/h complique la tâche des opérateurs humains.

"L'Ukraine s'est orientée vers des drones intercepteurs à guidage autonome, mais jusqu'à présent, ce sont les opérateurs qui ont fait le gros du travail", a déclaré Fabian Hoffmann.

Il souligne que des entreprises européennes telles que Tytan en Allemagne et Frankenburg en Estonie développent des systèmes autonomes susceptibles de réduire l'avantage de l'Ukraine.

Selon les experts, les exportations militaires apporteraient des avantages économiques à l'Ukraine.

Un secteur de la défense mieux capitalisé pourrait également réduire la dépendance vis-à-vis du soutien financier et militaire occidental, et stimuler la croissance économique après un éventuel cessez-le-feu.

Le président ukrainien espère que la "diplomatie des drones" pourra aider à conclure des accords d'approvisionnement énergétique avec les États du Moyen-Orient et à ouvrir des marchés pour les produits agricoles ukrainiens.

Il souhaite également renforcer les défenses antimissiles de l'Ukraine. La guerre en l'Iran, menée par les Etats-Unis aux côtés d'Israël, a suscité des inquiétudes en Ukraine quant à la possibilité que les livraisons de systèmes Patriot – utilisés pour abattre les missiles balistiques russes – s'arrêtent, Washington donnant la priorité à ses propres besoins.

Volodimir Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait besoin de ses propres défenses antimissiles balistiques d'ici un an.

Mais Fabian Hoffmann a souligné que les défis liés à la construction d'un intercepteur capable d'abattre des missiles balistiques manœuvrables modernes étaient énormes, le Patriot PAC-3, avec un taux de réussite d'environ 60%, étant le fruit de décennies de travail.

Selon les analystes, la pression exercée par l'Ukraine s'explique par des inquiétudes quant à la fiabilité de Washington en tant que partenaire.

"Il (Volodimir Zelensky) comprend que les États-Unis ont cessé d'être un allié", a déclaré Orysia Lutsevych.

"Les Ukrainiens comprennent également qu'ils doivent trouver un équilibre délicat en gardant les États-Unis de leur côté aussi longtemps que possible."

(Version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)