information fournie par Boursorama avec AFP • 14/11/2025 à 11:57

Dior, Guerlain, Sandro... de nouvelles marques quittent le BHV à Paris

( AFP / JULIE SEBADELHA )

A l'approche des fêtes, Dior, Guerlain ou encore Sandro ont quitté le grand magasin parisien BHV, déjà déserté par de nombreuses marques l'accusant de retards de paiement ou s'opposant à la présence du géant asiatique Shein dans ses murs, a-t-on appris jeudi.

Révélés par la presse, les départs de Dior et Guerlain (propriétés du géant du luxe LVMH) et du groupe de prêt-à-porter SMCP (marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac) ont été confirmés par Frédéric Merlin, patron du BHV, dans un message interne daté de mercredi et relayé jeudi sur Instagram.

"Depuis l'arrivée de Shein au BHV, plusieurs marques de petite taille avaient choisi de quitter nos magasins", rappelle-t-il.

Les sociétés françaises AIME et Talm ont notamment plié bagage pour dénoncer l'accueil de la marque de mode ultra-éphémère Shein, accusée de concurrence déloyale et de pollution environnementale.

"Aujourd'hui, ce sont des enseignes plus importantes - Dior, Guerlain et le groupe SMCP - qui annoncent à leur tour leur départ", ajoute le président de la SGM, qui exploite le BHV depuis 2023.

Sollicité par l'AFP, LVMH n'a pas commenté.

Confirmant son départ à l'AFP, le groupe SMCP a précisé qu'il quitterait aussi les ex-Galeries Lafayette détenues par la SGM en province, dont cinq doivent aussi accueillir Shein.

Selon une source proche du dossier, les "retards de paiement répétés" ont été "l'élément déclencheur" pour SMCP, même "si l'arrivée de Shein joue".

Frédéric Merlin assure lui qu'"il n'existe aucune dette, aucun retard, ni aucun incident de paiement pour ces marques-là".

Leur départ "ne remet en rien en cause la solidité du groupe ni la pertinence" de sa stratégie, alors que l'espace Shein, ouvert le 5 novembre, a attiré "plus de 50.000 visiteurs dès la première semaine", selon lui.

Ces nouveaux retraits surviennent juste avant la période cruciale de Noël, alors que Disneyland Paris a déjà renoncé à une collaboration dédiée avec le BHV.

Parfois cachés derrière des palissades, les stands vides s'accumulaient la semaine dernière dans les rayons bricolage et beaux-arts.

Le Slip Français et Maison Lejaby (lingerie) ont aussi quitté récemment le BHV en raison d'impayés, comme, selon les syndicats, les bijoux Swarovski.

D'autres, comme Agnès b., Banana Moon ou le chausseur Paraboot, ont invoqué le partenariat avec Shein.

La semaine dernière, Frédéric Merlin avait reconnu des "arriérés de paiement" en voie de résolution.

"On doit entre dix et quinze jours de chiffre d'affaires", soit "entre 5 et 12 millions d'euros", avait-il déclaré.