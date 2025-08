Diogo Jota, absent omniprésent

Deux mois après les célébrations du titre de champion, Liverpool a réinvesti son antre d'Anfield lundi pour un double match amical contre l'Athletic Club. Des retrouvailles particulièrement émouvantes en l'absence d'un des membres de la famille, Diogo Jota, encore dans toutes les têtes.

Au pied de la Main Stand et de ses briques orangées, les pelouses ont gardé leur couleur rouge. Une grande partie des écharpes, des fleurs et des maillots, spontanément déposés, ont été retirés. Ils seront prochainement recyclés par une entreprise spécialisée pour créer une sculpture commémorative, qui tiendra compagnie à celles de Bob Paisley et Bill Shankly. Un petit bout de terre a malgré tout été préservé. Les écharpes sont nouées autour des arbres, déjà parés pour l’hiver. Les bouquets s’étalent. Des roses blanches et rouges, beaucoup, mais aussi des tournesols, du lys ou des chrysanthèmes. Les maillots se mélangent aux drapeaux, aux manettes de PlayStation et de Xbox, aux dessins d’enfants, aux photos. Des pièces de 20 centimes, aussi, laissées dans l’herbe en clin d’œil à l’éternel numéro 20 des Reds . Ce lundi, à Anfield, Diogo Jota était partout. Sauf à la place qui aurait été la sienne sans le tragique accident du 3 juillet.

Vers l’infini et au-delà

C’était hier et pourtant, le destin nous laisse le sentiment qu’une éternité s’est écoulée depuis ce 25 mai. Les champions d’Angleterre savouraient ce titre bien mérité, avec leur public et leurs proches. Diogo Jota était là, drapé dans les couleurs portugaises, le sourire éclatant, le regard brillant. Lundi, il aurait dû retrouver Anfield, où les orgasmes collectifs qu’il avait offerts – le 4-3 contre Tottenham à la 90 e +4 en avril 2023, ou plus récemment le seul but du derby face à Everton – sont profondément ancrés dans les mémoires. La vie en a décidé autrement. Un mois et un jour après sa mort, son nom était dans tous les cœurs et les esprits, encore meurtris. Sur beaucoup de maillots aussi, puisque le club continue de floquer le numéro 20, en reversant tous les profits à sa fondation.…

