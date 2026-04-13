Dîner de grand patrons avec Marine Le Pen : le DG de la Maif déplore une "erreur tactique" et "illusion politique"

La patrons ne devraient pas se rapprocher du RN, selon Pascal Demurger, pour qui il est "illusoire de penser pouvoir influer sur une idéologie aussi radicale".

Pascal Demurger à Paris, le 15 janvier 2019. ( AFP / ERIC FEFERBERG )

Le directeur général de la Maif, Pascal Demurger, a estimé dimanche 12 avril que les patrons qui seraient tentés par un "rapprochement" avec le Rassemblement national -illustré par un dîner entre grands dirigeants et Marine Le Pen la semaine dernière- "est une erreur tactique autant qu'une illusion politique".

"Autrefois unanimement distants, de plus en plus de chefs d'entreprise franchissent désormais la ligne et répondent aux sollicitations de leaders du RN , trop heureux de recevoir, à chacune de ces rencontres, une marque supplémentaire de respectabilité", déplore le patron de l'assureur mutualiste, et co-président du mouvement patronal Impact France, dans une tribune publiée dans le journal Le Monde .

Marine Le Pen a dîné cette semaine avec une quinzaine de grands patrons , parmi les plus éminents du capitalisme français, dont Bernard Arnault (LVMH), Patrick Pouyanné (TotalEnergies), ou encore Sébastien Bazin (Accor).

Cynisme

Selon Pascal Demurger, "beaucoup le font avec le souci de limiter la casse, ou plus cyniquement pour quelques-uns de ménager leurs arrières", mais c'est "une erreur tactique autant qu'une illusion politique. Ce rapprochement sert avant tout les intérêts d'un parti qui a un besoin vital de renforcer sa culture économique et de consolider ses réseaux pour asseoir sa légitimité".

"Cette dynamique lui confère ainsi une respectabilité et une crédibilité technique longtemps inexistantes aux yeux de l'opinion et entraîne le risque d'accélérer sa victoire. Il est ensuite illusoire de penser pouvoir influer sur une idéologie aussi radicale", continue le patron de la Maif.

"A mes pairs qui doutent encore, qui pensent que rencontrer le RN est une prudence raisonnable, je dis ceci: l'histoire a besoin de notre clairvoyance et de notre résistance", plaide-t-il.

Le mouvement patronal Impact France réunit quelque 30.000 entreprises qui se disent soucieuses de l'impact social et environnemental de leur activité.