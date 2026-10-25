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Dijon: une jeune femme tuée et sa mère blessée, le frère recherché
information fournie par AFP 25/10/2026 à 11:13

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Une jeune femme de 21 ans a été tuée et sa mère grièvement blessée à Dijon dans un contexte de "violences intrafamiliales" ( AFP / BERTRAND GUAY )

Une jeune femme de 21 ans a été tuée et sa mère grièvement blessée à Dijon dans un contexte de "violences intrafamiliales" ( AFP / BERTRAND GUAY )

Une jeune femme de 21 ans a été tuée et sa mère grièvement blessée dans un contexte de "violences intrafamiliales" survenues dans la nuit de samedi à dimanche à Dijon, a indiqué le parquet.

Selon les premiers éléments recueillis, "les deux victimes auraient été frappées à l'aide d'un objet métallique. Une barre de traction présentant des traces de sang (a été) découverte dans l'appartement", a précisé le procureur de la République de Dijon, Arnaud Viornery.

La mère, âgée de 60 ans, souffre de "graves blessures, notamment à la tête et aux membres supérieurs" et son pronostic vital est "engagé", selon lui.

Le frère de la jeune femme décédée, âgé de 24 ans, est suspecté. Il avait quitté les lieux avant l'arrivée de la police vers 3h00 du matin et "fait actuellement l'objet d'actives recherches", a ajouté le procureur.

Une enquête de flagrance des chefs de meurtre et de tentative de meurtre sur ascendant a été ouverte par le parquet de Dijon et confiée à la police judiciaire de Dijon.

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