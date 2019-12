Dijon Métropole : François Rebsamen en eaux troubles

À la métropole de Dijon, majorité et opposition s'étripent sur la gestion du marché de l'eau. Son président, François Rebsamen, qui est aussi maire de Dijon, doit se justifier d'avoir choisi Suez Eau France, plus cher de près de 20 millions d'euros que son concurrent direct Veolia. Si, dans l'hémicycle, la bataille est politique, les deux géants de l'assainissement, quant à eux, ont porté leur différend devant le tribunal administratif, où une audience en référé s'est déroulée mercredi 11 décembre. La métropole de Dijon était aux côtés de Suez pour justifier sa décision de lui attribuer le marché.L'ancien lieutenant de François Hollande a fait de la baisse du prix de l'eau à Dijon Métropole l'une de ses priorités et le répète régulièrement lors des conseils de la métropole. C'est Emmanuel Bichot, le candidat d'Agir pour Dijon à la mairie, qui a mis le feu aux poudres, le 28 novembre.OpacitéEmmanuel Bichot estime que le prix du mètre cube d'eau, actuellement de près de 4 euros, est trop élevé par rapport à d'autres métropoles comparables, où le coût oscille autour de 3 euros. Le candidat soutenu par Les Républicains a donc demandé à l'ancien ministre de Manuel Valls de ne pas renouveler la concession qui lie la métropole à Suez.« Quand François Rebsamen a gagné la mairie de Dijon, en 2001, le prix du mètre cube était de 2,30 euros. En 2016, on est passé à 4,26 euros », s'inquiète l'élu, qui se montre...