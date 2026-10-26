Diesel russe importé aux USA : des élus américains avertissent les grandes banques des Etats-Unis

Sont aussi concernés par cette mise en garde trois ports du Texas et de celui de New York/New Jersey.

Un pétrolier russe à Saint Petersbourg, en octobre 2026 (illustration) ( AFP / OLGA MALTSEVA )

Un groupe de parlementaires américains a mis en garde plusieurs entreprises contre l'importation de diesel russe aux États-Unis, qu'ils jugent illégale malgré l'accord conclu entre Donald Trump et Vladimir Poutine, et sujette à des répercussions judiciaires et parlementaires.

L'avertissement est émis lundi 26 octobre dans des lettres écrites par six sénateurs - dont le républicain Thom Tillis - aux côtés d'un député démocrate, et sont adressées aux dirigeants de grandes banques américaines, dont JPMorgan Chase et Bank of America, mais aussi aux autorités de trois ports du Texas et de celui de New York/New Jersey.

Leurs lettres interviennent après l'accord conclu entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine début octobre en vue de la livraison de quantités massives de diesel russe pour les marchés américain et mondial.

Un premier pétrolier chargé de diesel russe est ainsi en route vers New York, a-t-on appris vendredi.

Selon les élus, la législation américaine en vigueur interdit ce type d'importation tant que le président n'a pas certifié devant le Congrès que "la Russie a cessé ses hostilités militaires en Ukraine, que la Russie ne pose aucune menace militaire immédiate aux membres de l'Otan, et que la Russie reconnaît le droit aux Ukrainiens de choisir leur gouvernement".

"Trahison"

La législation interdit également toute exemption aux sanctions "qui modifie de manière considérable la politique étrangère des États-Unis concernant la Russie" avant tout examen de cette exemption par le Congrès. "Un prérequis que le gouvernement n'a pas rempli", soulignent les élus.

"Dans ce contexte, toute importation de diesel russe aux États-Unis soulève d'importantes questions légales et pourrait être sujette à des actions légales, de même qu'à des enquêtes parlementaires."

"Accorder à Moscou la capacité de vendre librement du diesel russe sur les marchés mondiaux nuit aux intérêts de sécurité de l'Amérique et est une trahison du peuple d'Ukraine, qui se défend contre la guerre illégale et meurtrière de la Russie", assurent-ils.