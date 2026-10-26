Grève des dockers le 30 octobre : la CGT dénonce une "militarisation" des ports français

La quasi-totalité de l'activité des ports de France sera à l'arrêt la journée de vendredi 30 octobre, à l'appel du principal syndicat de dockers.

Un pétrolier au large du port de Marseille-Fos, en mars 2026 (illustration) ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Les ports français seront immobilisés le 30 octobre par une grève de 24 heures, portée par la fédération nationale des ports et docks CGT, qui représente près de 90% des salariés du secteur en France.

"Les ports français vont être à l'arrêt à 95%" vendredi, a indiqué à l'AFP Tony Hautbois, secrétaire général de la CGT des dockers, dont la représentativité est de 95% parmi les dockers de chargement et déchargement des marchandises, et de 87,5% parmi l'ensemble des salariés de la manutention portuaire au niveau national.

L'appel a été initialement lancé dans un cadre européen par l'European dockworkers council (EDC) et au niveau international par d'autres fédérations de dockers, notamment en Turquie et en Inde, pour dire non à la guerre et à la militarisation des ports en cours, a-t-il précisé.

Au niveau français, les dockers de la CGT contestent la "militarisation des installations sous l'impulsion de la Commission européenne" et s'opposent "aux orientations" du projet de budget du gouvernement Lecornu qui "détruisent nos systèmes de solidarité".

Préambule au 5 novembre

En France, les ports de Boulogne, Brest, Dunkerque, Calais, La Rochelle, Le Havre, Rouen, Paris (Haropa), Lorient, Marseille, Roscoff, Bayonne, Bastia, Bordeaux, la Réunion, Nice, Ajaccio, Saint-Nazaire, Port-Vendres, Saint-Malo, Cherbourg, Sète, Toulon et Fos sur Mer sont concernés par l'appel du 30 octobre, avant celui lancé par les principaux syndicats pour tous les salariés du public et du privé à faire grève le 5 novembre et manifester pour les salaires, l'emploi, les services publics.