Diesel russe : des élus américains démocrates et républicains jugent l'accord entre Washington et Moscou contraire à la loi

"Sachez que toute personne au Congrès qui prétend (...) que cela nous est interdit se trompe", a répondu le ministre des Finances.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SAMUEL CORUM )

Une décision "qui va directement à l'encontre de la loi : des élus américains démocrates et républicains ont estimé dimanche 11 octobre que l'accord entre Washington et Moscou -qui prévoit la livraison de diesel russes aux États-Unis- était illégal, contrevenant à une loi du Congrès américain.

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi avoir négocié la livraison de quantités massives de diesel russe aux marchés américain et mondial , levant pour ce faire des sanctions qui pèsent sur Moscou , au grand dam du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a dénoncé une décision "indigne".

"La décision du président Trump d'autoriser les importations de diesel russe aux États-Unis va directement à l'encontre de la loi", ont estimé sept sénateurs, dont quatre venant du Parti républicain de Donald Trump, faisant référence à une loi adoptée par le Congrès en 2022 après l'invasion russe de l'Ukraine et qui interdit l'importation d'énergie russe.

"L'intérêt du peuple américain"

"Le Congrès a été clair : les États-Unis ne doivent pas importer de pétrole de Russie tant que celle-ci n'aura pas mis fin à son agression contre l'Ukraine et cessé de proférer des menaces à l'encontre de nos alliés de l'Otan", ont écrit dans un communiqué ces sénateurs, dont la démocrate Jeanne Shaheen et le républicain Thom Tillis.

Interrogé à ce sujet sur la chaîne Fox News dimanche, le ministre des Finances Scott Bessent a indiqué que le gouvernement américain entendait "agir en nous appuyant sur tous les pouvoirs légaux dont nous disposons".

"Donc, sachez que toute personne au Congrès qui prétend (...) que cela nous est interdit se trompe", a-t-il dit en soulignant qu'en faisant baisser le prix du diesel le président Trump agissait dans "l'intérêt du peuple américain".