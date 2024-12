information fournie par So Foot • 16/12/2024 à 17:53

Diego Milito devient président du Racing Club

Le Prince étend son territoire.

Au terme d’un suffrage historique en matière de participation des socios du club argentin, Diego Milito est devenu à 45 ans le nouveau président de son club formateur du Racing Club ce dimanche . Avec plus de 60% des voix en sa faveur , l’ancien international argentin (25 sélections) prend donc la tête du club d’Avellaneda, dans la banlieue de Buenos Aires, et succède ainsi à Victor Blanco, à la tête du club depuis plus de dix ans.…

FG pour SOFOOT.com