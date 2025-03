information fournie par So Foot • 13/03/2025 à 16:33

Didier Deschamps fait le point sur la hiérarchie des gardiens chez les Bleus

Chevalier au galop.

Et si la hiérarchie des gardiens venait à bouger ? Didier Deschamps a donné sa liste pour les matchs à venir contre la Croatie dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des nations (20 et 23 mars). Le sélectionneur des Bleus a été interrogé sur la nouvelle convocation de Lucas Chevalier, et une potentielle place de titulaire pour le portier lillois.…

