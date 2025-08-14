Didier Deschamps donne rendez-vous pour sa liste de rentrée des Bleus
La dernière saison du double D.
La rentrée des Bleus, c’est pour bientôt. Didier Deschamps annoncera sa liste le mercredi 27 août à 14 heures . On saura alors qui aura le droit d’embarquer pour la campagne éclair menant au Mondial 2026, prévu l’été prochain (du 11 juin au 19 juillet) aux États-Unis, au Canada et au Mexique.…
TA pour SOFOOT.com
