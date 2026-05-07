Deux villages attaqués dans le centre du Mali, des dizaines de morts - sources

Des insurgés du JNIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans), affilié à Al Qaïda, ont attaqué mercredi soir deux villages du centre du Mali, faisant une cinquantaine de morts, civils ou membres de comités d'autodéfense pro-gouvernementaux, ont déclaré trois sources à Reuters jeudi.

Ces attaques sont les plus meurtrières connues depuis le vaste assaut coordonné lancé fin avril dans tout le pays par le JNIM allié aux indépendantistes touareg du Front de libération de l'Azawad (FLA). Des affrontements sporadiques ont été signalés depuis.

Les assaillants ont attaqué deux localités de la région de Mopti, selon les trois sources interrogées: un travailleur humanitaire, un diplomate et une source sécuritaire.

Contacté pour un commentaire, un porte-parole de l'armée malienne n'a pas répondu dans l'immédiat.

(Rédaction du Mali, avec Jessica Donati, Portia Crowe, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Zhifan Liu)