Deux soldats israéliens tués en Cisjordanie, Netanyahu menace de lancer une offensive

Des Palestiniens armés ont tué vendredi deux soldats israéliens à un barrage près d'Hébron avant d'être eux-mêmes abattus par l'armée israélienne, ce qui a amené Benjamin Netanyahu à menacer de déclencher une vaste offensive en Cisjordanie occupée à quelques jours des élections législatives en Israël.

Trois autres soldats ont été blessés dans cette attaque survenue dans le sud de la Cisjordanie, a dit l'armée israélienne dans un communiqué.

Benjamin Netanyahu, dont la coalition de droite et d'extrême droite pourrait être vaincue dans les urnes mardi prochain, s'est rendu sur place et a annoncé que l'armée israélienne allait expulser les habitants d'un quartier d'Hébron dont ont surgi, selon lui, les assaillants.

Le Premier ministre israélien a comparé ce projet aux interventions dévastatrices de l'armée israélienne contre deux camps de réfugiés palestiniens en 2025, qui ont fait des dizaines de milliers de déplacés. L'organisation Human Rights Watch a qualifié ces opérations de crimes de guerre, accusation rejetée par l'Etat hébreu.

"C'est exactement ce que nous allons faire ici", a-t-il dit. "Nous allons évacuer les habitants, nous allons aller de maison en maison, nous allons confisquer les armes et nous allons nous occuper de toutes les infrastructures terroristes et les détruire."

Après ces déclarations, un journaliste de Reuters a vu des bulldozers israéliens commencer à détruire des habitations à Hébron près du lieu de la fusillade. Des habitants ont rapporté que ces logements n'avaient aucun rapport avec les assaillants.

L'armée israélienne n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

La violence ne cesse de s'intensifier en Cisjordanie depuis l'attaque du Hamas palestinien, basé dans la bande de Gaza, en Israël le 7 octobre 2023.

Les colons ont multiplié les agressions contre les Palestiniens de Cisjordanie ces dernières semaines, en pleine récolte des olives. Ils ont ainsi tué au moins trois Palestiniens et en ont blessé des dizaines d'autres, ainsi que des journalistes, des diplomates européens ou encore un maire français.

Benjamin Netanyahu et son gouvernement ont permis une rapide expansion des colonies en Cisjordanie, pourtant jugées illégales par les Nations unies et la majorité de la communauté internationale, des avis que rejette Israël.

Des Palestiniens armés ont aussi attaqué des militaires et des civils israéliens ces derniers mois.

(Sinan Abu Mayzer et Mussa Qawasma à Hebron, Ahmed Tolba au Caire et Pesha Magid à Jérusalem, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)