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Deux soldats israéliens et un Libanais tués au Sud-Liban
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 07:38
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Deux soldats israéliens ont été tués dans le sud du Liban, a annoncé jeudi l'armée israélienne, tandis que des frappes de représailles de Tsahal ont fait au moins un mort, selon le ministère libanais de la Santé.

L'armée israélienne a lancé mercredi des frappes dans le sud du Liban en réponse à ce qu'elle a qualifié de violation du cessez-le-feu par le Hezbollah.

Selon les médias israéliens, les deux soldats ont été tués et quatre autres ont été blessés par un engin explosif dans une zone où ils menaient des opérations.

Le ministère libanais de la Santé a déclaré pour sa part qu'une frappe israélienne sur la ville de Tibnin, dans le sud du pays, avait fait un mort et douze blessés.

Ce regain de violence coïncide avec un nouveau cycle de négociations entre Israël et le Liban à Rome après un accord de sécurité conclu entre les deux pays en juin, sous l'égide des États-Unis, visant à limiter les hostilités le long de la frontière.

Israël a toutefois déclaré qu'il maintiendrait une zone de sécurité dans le sud du Liban afin d'éliminer la menace que représente le Hezbollah, mouvement armé chiite soutenu par l'Iran.

(Reportage Nayera Abdallah, version française Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

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