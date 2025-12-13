Deux soldats américains tués dans une attaque de l'EI en Syrie

(Actualisé avec Pentagone)

Deux soldats américains et un interprète syrien ont été tués samedi dans une attaque menée par un combattant du groupe État islamique (EI) contre une patrouille américaine qui participait à une opération antiterroriste avec les forces syriennes près de la ville de Palmyre, a déclaré le Pentagone.

Trois autres soldats américains ont été blessés au cours de cet accrochage dans le centre de la Syrie, a ajouté le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré que l'assaillant avait été abattu par les "forces partenaires".

Il s'agissait d'un tireur isolé, a précisé le CENTCOM (commandement central de l'armée américaine).

(Phil Stewart à Washington, version française Benjamin Mallet et Tangi Salaün)