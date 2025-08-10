Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Deux projectiles "probablement" lancés sur Israël depuis Gaza, dit Tsahal
10/08/2025
Deux projectiles ont
"probablement" été lancés depuis la bande de Gaza et ont pénétré
en Israël, a annoncé dimanche l'armée israélienne.
Des tentatives d'interception ont été effectuées et les
résultats sont en cours d'examen, a précisé Tsahal.
(Reportage Jaidaa Taha et Menna Alaa El-Din; version française
Claude Chendjou)
