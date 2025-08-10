 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux projectiles "probablement" lancés sur Israël depuis Gaza, dit Tsahal
information fournie par Reuters 10/08/2025 à 12:33

Deux projectiles ont "probablement" été lancés depuis la bande de Gaza et ont pénétré en Israël, a annoncé dimanche l'armée israélienne.

Des tentatives d'interception ont été effectuées et les résultats sont en cours d'examen, a précisé Tsahal.

(Reportage Jaidaa Taha et Menna Alaa El-Din; version française Claude Chendjou)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank