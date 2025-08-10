Deux projectiles "probablement" lancés sur Israël depuis Gaza, dit Tsahal

Deux projectiles ont "probablement" été lancés depuis la bande de Gaza et ont pénétré en Israël, a annoncé dimanche l'armée israélienne.

Des tentatives d'interception ont été effectuées et les résultats sont en cours d'examen, a précisé Tsahal.

(Reportage Jaidaa Taha et Menna Alaa El-Din; version française Claude Chendjou)