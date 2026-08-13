Deux Palestiniens tués par Israël dans la bande de Gaza, selon les secours

Deux Palestiniens dont un commandant de police ont été tués jeudi par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, les premiers morts depuis plus d'une semaine dans l'enclave, où Tsahal avait réduit ces derniers jours ses attaques ciblées sous la pression des États-Unis.

Selon des secouristes palestiniens, une frappe visant deux personnes circulant à moto dans un quartier de l'ouest de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, a coûté la vie à un homme et en a blessé un autre.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a dit avoir pris pour cible un commandant du Hamas qui planifiait une attaque.

Un drone a par la suite lancé trois missiles contre un véhicule circulant dans l'ouest de Gaza, tuant le chef de la force de police de la ville, selon des témoins et sources médicales. Deux autres personnes ont été gravement blessées.

Le ministère de l'Intérieur de Gaza, contrôlé par le Hamas, a dénoncé l'"assassinat" par Israël du colonel de police Djamal Abou Kmail.

Donald Trump a déclaré fin juillet que des pourparlers organisés au Caire entre des médiateurs et des responsables du Hamas avaient permis d'aboutir à un accord de désarmement progressif des groupes armés palestiniens dans la bande de Gaza.

Le président américain a présenté cela comme une avancée décisive dans le cadre de son plan visant à mettre fin à la guerre entre les deux parties, auquel Israël et le Hamas avaient tous deux donné leur accord l'année dernière et qui avait débuté par un cessez-le-feu.

Mais, dimanche, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a réaffirmé dimanche son rejet du dernier plan de Donald Trump pour Gaza.

Le chef du gouvernement israélien est en campagne en vue des élections législatives du 27 octobre, pris en étau entre des ministres d'extrême droite irrités par les concessions faites à Gaza et son principal allié militaire, les Etats-Unis.

Le Hamas a déclaré avoir accepté le plan afin d'éviter une reprise de la guerre, mais a ajouté que la mise en œuvre de l'accord dépendrait du respect préalable par Israël de ses propres engagements, notamment le retrait et la cessation des attaques.

Mercredi, l'armée israélienne a dit dans un communiqué qu'un homme avait été touché lors d'une frappe aérienne visant à éliminer une menace pesant sur les troupes israéliennes.

Les secouristes de Gaza ont indiqué qu'une personne avait été grièvement blessée lors de cette attaque dans la ville de Beit Lahiya, dans le nord de l'enclave.

Les tirs israéliens ont tué plus de 1.250 Palestiniens à Gaza, pour la plupart des civils, depuis que le cessez-le-feu soutenu par les États-Unis a mis fin en octobre à deux ans de guerre totale.

Quatre soldats israéliens ont été tués par des activistes à Gaza au cours de la même période, selon un décompte israélien.

(Nidal al-Mughrabi, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)