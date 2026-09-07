Deux Palestiniens tués en Cisjordanie occupée, un colon israélien poignardé

par Ali Sawafta

Les forces israéliennes ont abattu lundi deux Palestiniens en Cisjordanie occupée lors d'incidents distincts près d'avant-postes de colons, dans une nouvelle flambée de violence dans le territoire, ont déclaré des responsables locaux.

Les avant-postes de colons israéliens, établis sans autorisation officielle de l'État israélien, font régulièrement l'objet d'affrontements entre colons et Palestiniens et ont été condamnés à l'international.

Dimanche, Reuters a rapporté que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait ordonné, sous la pression de Washington, le démantèlement de certains des avant-postes, alors qu'un ambassadeur américain s'est rendu ce week-end dans une ville palestinienne en proie aux attaques de colons.

PIÉGÉS PAR LES COLONS ET L'ARMÉE

Au cours de la nuit de dimanche à lundi, des Palestiniens de Hajja, dans le nord de la Cisjordanie, se sont rassemblés à l'extrémité est du village pour faire face à une incursion d'une dizaine de colons israéliens, ont déclaré des habitants.

Ils ont précisé que les colons venaient d'un avant-poste situé à environ deux kilomètres du village, et que les troupes israéliennes s'étaient ensuite approchées de la zone par le côté opposé, piégeant les habitants du village.

Les colons et les soldats auraient alors ouvert le feu, ont-ils déclaré, et un Palestinien de 19 ans a été tué et trois autres ont été blessés.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a déclaré que des soldats avaient été déployés à Hajja après avoir reçu un signalement indiquant que des Israéliens étaient entrés dans le village.

Tsahal a indiqué que des Palestiniens avaient lancé des pierres en direction des troupes, qui "ont procédé à des arrestations, notamment en tirant des coups de semonce en l'air, puis en tirant sur les principaux instigateurs."

Ziad Batta, un habitant de Hajja, a déclaré que lui-même et plus d'une centaine d'autres villageois s'étaient précipités sur les lieux pour affronter les colons s'approchant du village.

"Les colons ont commencé à tirer des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Trois véhicules de l'armée sont également arrivés depuis l'avant-poste et ont commencé à tirer des gaz lacrymogènes, des balles réelles et des grenades assourdissantes. Les jeunes hommes se sont enfuis," a-t-il raconté.

UN PALESTINIEN POIGNARDE UN COLON, SELON L’ARMÉE

Lors d'un autre incident près du village de Qusra, un Palestinien s'est introduit dans un avant-poste de colons et a poignardé un Israélien de 20 ans, le blessant grièvement avant de s'enfuir.

Les troupes israéliennes ont alors mis en place des barrages routiers dans la zone et ont localisé l'homme près d'un village situé à l'ouest.

Il a été abattu alors qu'il tentait de poignarder des soldats, a indiqué Tsahal dans un communiqué.

Le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne a confirmé le décès d'un homme de 34 ans, sans fournir de détails.

Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il souhaitait "un prompt rétablissement" au propriétaire blessé de l'avant-poste israélien, et qu'Israël "continuera à éliminer les terroristes, à traquer ceux qui les envoient".

Le village de Qusra a été le théâtre d'affrontements entre colons et Palestiniens le mois dernier, des familles palestiniennes ayant été encerclées et assiégées par des colons pendant plusieurs jours.

Le bureau du Premier ministre israélien n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant le démantèlement de certaines colonies de peuplement.

Benjamin Netanyahu a souvent déclaré que son gouvernement avait soutenu la création de dizaines d'avant-postes, qui consistent souvent en des caravanes préfabriquées installées sans autorisation.

Son gouvernement a toutefois accordé un statut juridique rétroactif à bon nombre d’entre eux.

Les instances des Nations unies et la plupart des gouvernements considèrent que les colonies israéliennes en Cisjordanie comme illégales au regard du droit international. Israël rejette cette position, considérant ces territoires comme contestés plutôt que comme occupés.

(Ali Sawafta et Alexander Cornwell ; version française Etienne Breban, édité par ; édité par Benoit Van Overstraeten)