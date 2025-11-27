 Aller au contenu principal
Deux Palestiniens tués en Cisjordanie lors d'une "procédure de reddition"
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 21:30

Les forces de sécurité israéliennes ont abattu jeudi deux Palestiniens alors qu'ils étaient en train de se rendre, selon des images de la chaîne Palestine TV, lors d'un raid à Jénine, en Cisjordanie occupée.

La vidéo montre les deux hommes, non armés, sortant les mains en l'air d'un bâtiment encerclés par des membres des forces israéliennes et s'agenouillant au sol. Les militaires semblent ensuite leur ordonner de se relever et de regagner l'intérieur du bâtiment où ils ouvrent le feu à bout portant.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les deux hommes, Montasir Abdoullah, 26 ans, et Youssouf Asasa, 37 ans, avaient été tués dans la fusillade.

Joint par téléphone, le gouverneur de Jénine, Kamal Abou al Roub, a accusé les forces israéliennes d'avoir mené une "exécution de sang-froid".

Dans un communiqué conjoint, l'armée et la police israéliennes ont annoncé l'ouverture d'une enquête sans dire pour quelles raisons les forces de sécurité avaient fait usage de leurs armes. Selon elles, les forces de sécurité avaient encerclé le bâtiment où se trouvaient des individus recherchés et lancé une "procédure de reddition" qui s'est étalée sur plusieurs heures.

Elles ont déclaré que les deux victimes étaient affiliées à un "réseau terroriste dans le secteur de Jénine", sans préciser de quoi étaient accusés les deux hommes ni dévoiler de preuve de leur affiliation présumée.

(Mohamad Torokman à Jénine, Ali Sawafta à Ramallah, et Alexander Cornwell et Steven Scheer à Jérusalem; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Proche orient
1 commentaire

  • 21:45

    Cela ne surprend personne , Hélas . Le gouvernement israélien est de l'ultra droite et donc veut que toute les terres autour d'Israel reviennent à Israél parce que soit disant le prophète l'a dit que le dieu Jésus était juif et que ces terres doivent appartenir aux juifs seuls !!!

