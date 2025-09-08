 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux Palestiniens armés tuent six personnes à Jérusalem, selon Israël
information fournie par AFP 08/09/2025 à 15:56

Des forces de sécurité israéliennes sur les lieux d'une fusillade au carrefour de la route de Ramot, à Jérusalem-Est, le 8 septembre 2025 ( AFP / Menahem Kahana )

Des forces de sécurité israéliennes sur les lieux d'une fusillade au carrefour de la route de Ramot, à Jérusalem-Est, le 8 septembre 2025 ( AFP / Menahem Kahana )

Deux Palestiniens ont ouvert lundi le feu sur une station d'autobus à Jérusalem-Est, tuant six personnes, l'une des attaques les plus meurtrières dans la ville depuis le début de la guerre à Gaza, ont indiqué les autorités israéliennes.

L'attaque s'est déroulée à l'entrée du quartier de Ramot, dans le secteur de la Ville sainte occupé et annexé par Israël. Les deux assaillants ont été tués, a indiqué la police.

"Des terroristes palestiniens ont assassiné six Israéliens, dont Yaakov Pinto, un immigrant récemment arrivé d'Espagne", a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères, Gidéon Saar.

"Sanchez et ses ministres pervers, qui ont justifié le massacre du 7 octobre, ont depuis longtemps choisi de se ranger du côté du Hamas et contre Israël. Quelle honte!", a-t-il accusé, en référence aux mesures annoncées par le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, contre Israël pour "mettre un terme au génocide à Gaza".

Selon le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, un quinquagénaire et trois hommes dans la trentaine ont été tués sur le coup. Le décès d'une femme et d'un autre homme ont été annoncés plus tard par des hôpitaux de la ville.

Les identités de quatre des victimes, des hommes israéliens ultra-orthodoxes, ont été publiées.

Huit autres personnes ont été blessées selon le Magen David Adom dont cinq grièvement.

"C'était une scène très difficile", a déclaré Fadi Dekaidek, un infirmier, dans un communiqué du Magen David Adom. "Les blessés étaient allongés sur la route et le trottoir près d'un arrêt de bus, certains inconscients".

Des forces de sécurité israéliennes sur les lieux d'une fusillade au carrefour de la route de Ramot, à Jérusalem-Est, le 8 septembre 2025 ( AFP / Menahem Kahana )

Des forces de sécurité israéliennes sur les lieux d'une fusillade au carrefour de la route de Ramot, à Jérusalem-Est, le 8 septembre 2025 ( AFP / Menahem Kahana )

Présents sur les lieux, "un agent de sécurité et un civil ont immédiatement réagi, ont riposté et neutralisé les assaillants", a indiqué la police dans un communiqué, précisant que "leurs décès ont été confirmés".

Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, s'est rendu sur place après une réunion avec les responsables des services de sécurité.

"Nous sommes en guerre contre le terrorisme sur plusieurs fronts", a-t-il déclaré.

"Cette attaque horrible nous rappelle que nous luttons contre le mal absolu", a de son côté affirmé sur X le président, Isaac Herzog.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas, dont l'attaque sans précédent sur le sol israélien le 7 octobre 2023 a déclenché la guerre à Gaza, a salué l'attaque à Jérusalem, sans la revendiquer.

"Cette opération est une réponse naturelle aux crimes de l'occupation et au génocide qu'elle mène contre notre peuple", a-t-il déclaré dans un communiqué.

L'armée israélienne a affirmé que ses forces "étaient à la recherche de suspects" dans la zone de l'attaque et encerclaient des villages palestiniens dans la région de Ramallah, en Cisjordanie occupée.

La France, l'Allemagne et l'Union européenne ont condamné l'attentat.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur les lieux d'une fusillade à Jérusalem-Est, le 8 septembre 2025 ( POOL / Ronen Zvulun )

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur les lieux d'une fusillade à Jérusalem-Est, le 8 septembre 2025 ( POOL / Ronen Zvulun )

"La spirale de la violence doit prendre fin. Seule une solution politique permettra le retour de la paix et de la stabilité pour tous dans la région", a affirmé le président français, Emmanuel Macron, dont les relations sont au plus mal avec les autorités israéliennes en raison de sa décision de reconnaître un Etat palestinien.

Proche orient
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 15:51

    Make them pay ! Long live Israel

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Attentat à Jérusalem-Est: au moins six morts
    Attentat à Jérusalem-Est: au moins six morts
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 16:07 

    Au moins six morts dans une attaque anti-israélienne lundi à Jérusalem-Est. Surplace, le Premier ministre Netanyahu a annoncé vouloir intensifier les opérations militaires dans les Territoires palestiniens.

  • Le roi Charles III assiste aux jeux des Highlands en Écosse
    Le roi Charles III assiste aux jeux des Highlands en Écosse
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 16:05 

    Le roi Charles III et la reine Camilla ont assisté aux jeux des Highlands d'Écosse à Braemar, où les concurrents lancent des poids, soulèvent d’énormes rondins, s’affrontent lors de concours de tirs à la corde et participent à des courses en sac.

  • Le corbillard de Giorgio Armani arrive à l'église pour des funérailles privées
    Le corbillard de Giorgio Armani arrive à l'église pour des funérailles privées
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 16:04 

    Le corbillard transportant le cercueil de Giorgio Armani arrive à l'église de San Martino dans le petit village de Rivalta. Les funérailles du designer italien, décédé jeudi à l'âge de 91 ans, auront lieu dans le village médiéval, situé à une centaine de kilomètres ... Lire la suite

  • Blocage des réseaux sociaux au Népal: au moins 16 morts lors d'une manifestation
    Blocage des réseaux sociaux au Népal: au moins 16 morts lors d'une manifestation
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 16:03 

    Au moins 16 personnes ont été tuées et une centaine blessées lundi dans la capitale népalaise Katmandou, lorsque la police a dispersé une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption du gouvernement.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank