Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux nouveaux trains de nuit en France d'ici 2022 Reuters • 04/09/2020 à 09:16









DEUX NOUVEAUX TRAINS DE NUIT EN FRANCE D'ICI 2022 PARIS (Reuters) - Deux nouveaux trains de nuit seront relancés en France en 2022, l'un reliant Paris à Nice, l'autre la capitale au coeur des Pyrénées, en direction de Pau, Lourdes, Tarbes et Hendaye, a déclaré vendredi le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. "L'objectif c'est décembre 2021", a déclaré Jean-Pierre Farandou au micro de RTL. "Il nous faut une bonne année pour fabriquer ce train", a-t-il expliqué. "On n'a que des vieilles voitures qui roulent encore mais on sent bien qu'il faut rénover le service. On est en pourparlers avancés avec par exemple les chemins de fer autrichiens qui eux ont du matériel intéressant." "Il y a un engouement chez les jeunes. On voit que le rapport au temps chez les jeunes a changé. Ils ont moins envie de prendre l'avion", a observé Jean-Pierre Farandou. La relance du transport ferroviaire est l'un des axes choisis par le gouvernement pour accélérer la transition écologique en France, dans le cadre de son plan de relance de 100 milliards d'euros présenté jeudi. Sur cette somme, quelque 4,7 milliards d'euros doivent être consacrés au rail. Deux trains de nuit circulent déjà dans l'Hexagone, entre Paris et Briançon et Paris et Rodez. Dans un entretien au Parisien, le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a déclaré jeudi que l'Etat dépenserait 100 millions d'euros pour renouveler le matériel. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.