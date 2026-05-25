Deux nouveaux cas confirmés d'Ebola en Ouganda

L'Ouganda a recensé deux nouveaux cas confirmés de contamination par le virus Ebola, a annoncé lundi le ministère ougandais de la Santé.

Ces deux cas concernent des employés d'une clinique privée à Kampala, la capitale. Ils sont tous deux ougandais.

L'Organisation mondiale de la santé qualifie l'actuelle épidémie d'Ebola, due à la souche rare de Bundibugyo pour laquelle il n'existe aucun vaccin, d'urgence de santé publique de portée internationale. Elle touche surtout l'est de la République démocratique du Congo, près de la frontière avec l'Ouganda.

(Elias Biryabarema, rédigé par George Obulutsa, version française Bertrand Boucey)