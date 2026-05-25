 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux nouveaux cas confirmés d'Ebola en Ouganda
information fournie par Reuters 25/05/2026 à 11:35

L'Ouganda a recensé deux nouveaux cas confirmés de contamination par le virus Ebola, a annoncé lundi le ministère ougandais de la Santé.

Ces deux cas concernent des employés d'une clinique privée à Kampala, la capitale. Ils sont tous deux ougandais.

L'Organisation mondiale de la santé qualifie l'actuelle épidémie d'Ebola, due à la souche rare de Bundibugyo pour laquelle il n'existe aucun vaccin, d'urgence de santé publique de portée internationale. Elle touche surtout l'est de la République démocratique du Congo, près de la frontière avec l'Ouganda.

(Elias Biryabarema, rédigé par George Obulutsa, version française Bertrand Boucey)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank